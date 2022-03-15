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Хорватия опровергла слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике

Премьер Хорватии Пленкович опроверг слова генсека НАТО об упавшем БПЛА без оружия
Андрей Пленкович

Андрей Пленкович. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший в Загребе 11 марта, действительно содержал авиабомбу, несмотря на уверения генсека НАТО Йенса Столтенберга в обратном. С такими словами Пленкович выступил на брифинге, цитату приводит РИА Новости.

Генсек НАТО считает, что БПЛА был невооруженным. При этом Пленкович утверждает, что на фрагментах беспилотника, наоборот, обнаружили следы присутствия авиабомбы. «Вчера у нас была встреча c представителями прокуратуры, армии, полиции, министерства транспорта, спецслужб, всех, кто должны быть в это включены. Еще раз хочу повторить, что тот летательный аппарат был вооружен», — отметил политик, опровергнув слова Столтенберга.

14 марта советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович также рассказал, что в БПЛА содержалось 40 килограммов взрывчатки. Предполагается, что бомба взорвалась во время погружения дрона в землю.

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Виктория Кондратьева
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