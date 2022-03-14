В упавшем в Загребе беспилотнике нашли 40 килограммов взрывчатки

Авиабомба в беспилотнике, упавшем в Загребе, содержала 40 килограммов взрывчатки

В беспилотнике, упавшем в Загребе в ночь на 11 марта, содержалось 40 килограммов взрывчатки. Об этом заявил советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович в эфире национального телевидения HRT.

Он утверждает, что речь идет об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 килограммов. В ней нашли 40 килограммов взрывчатки. Живанович уточнил, что бомба взорвалась во время погружения дрона в землю.

13 марта министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что фрагменты беспилотника несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО. При этом хорватский военный эксперт Роберт Барич подверг сомнению версию о возможном наличии 120-килограммовой авиабомбы аппарате.