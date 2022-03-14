Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В упавшем в Загребе беспилотнике нашли 40 килограммов взрывчатки

Авиабомба в беспилотнике, упавшем в Загребе, содержала 40 килограммов взрывчатки

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В беспилотнике, упавшем в Загребе в ночь на 11 марта, содержалось 40 килограммов взрывчатки. Об этом заявил советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович в эфире национального телевидения HRT.

Он утверждает, что речь идет об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 килограммов. В ней нашли 40 килограммов взрывчатки. Живанович уточнил, что бомба взорвалась во время погружения дрона в землю.

13 марта министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что фрагменты беспилотника несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО. При этом хорватский военный эксперт Роберт Барич подверг сомнению версию о возможном наличии 120-килограммовой авиабомбы аппарате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине
Лукашенко похвалил Си Цзиньпина и захотел расширить сотрудничество с Китаем
Полковника МВД и офицера ФСБ посадили за взятку в 25 миллионов рублей от Мирона
Премьер-министр Украины выступит вместо Зеленского в ПАСЕ
Яна Рудковская предложила Максу Барских вернуть все российские награды
VK создаст общественный совет по поддержке предпринимателей
В Москве отменили масочный режим
Миллионы ПК оказались отрезаны от Windows 11
Знаменитости вышли в свет с мокрыми волосами и задали новый тренд
Москвичей предупредили о пике роста атмосферного давления в городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.