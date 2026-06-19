В Кремле выступили с предупреждением для Украины

Песков предупредил Украину о грядущей катастрофе на фронте

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Пескова попросили предположить, с чем связана массированная атака украинских дронов на Москву. В ответ он заявил, что Киев находится в очень трудном положении и в будущем его ждет катастрофа.

«Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», — предупредил пресс-секретарь президента России.

18 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массовый налет дронов на Москву. Атака на столицу стала самой крупной за два года.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 194 беспилотника. Кроме того, ВСУ ударили по Московской области, в результате чего в регионе пострадали 17 человек.

