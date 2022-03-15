В США захотели услышать позицию каждой страны по кризису на Украине

Постпред США при НАТО призвал все страны, включая Китай, обозначить позицию по Украине

США призывают все страны, включая Китай, обозначить позицию по украинскому кризису. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, ее цитирует ТАСС.

По мнению Вашингтона, сейчас «не время притворяться нейтральными», поэтому там хотят услышать четкую позицию всего мира. «США хотят увидеть, как все страны мира, включая КНР, четко обозначат свою позицию по конфликту на Украине. Они должны встать на стороне основанного на правилах мирового порядка», — подчеркнула Смит.

Власти Китая неоднократно настаивали, что придерживаются объективной и беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса и попытаются посодействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Эти заявления вызывали недовольство у представителей американских властей. Западные страны при этом осудили решение российского президента Владимира Путина начать спецоперацию.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.