Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США захотели услышать позицию каждой страны по кризису на Украине

Постпред США при НАТО призвал все страны, включая Китай, обозначить позицию по Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

США призывают все страны, включая Китай, обозначить позицию по украинскому кризису. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, ее цитирует ТАСС.

По мнению Вашингтона, сейчас «не время притворяться нейтральными», поэтому там хотят услышать четкую позицию всего мира. «США хотят увидеть, как все страны мира, включая КНР, четко обозначат свою позицию по конфликту на Украине. Они должны встать на стороне основанного на правилах мирового порядка», — подчеркнула Смит.

Власти Китая неоднократно настаивали, что придерживаются объективной и беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса и попытаются посодействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Эти заявления вызывали недовольство у представителей американских властей. Западные страны при этом осудили решение российского президента Владимира Путина начать спецоперацию.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
Объяснен рост числа объявлений об аренде
Адвокат и его подельник выманили у россиянки 10 миллионов рублей
Песков попал под британские санкции
Путин созвонился с королем Бахрейна из-за Украины
Украина продлила военное положение
Названа вакансия в России с зарплатой 450 тысяч рублей
Названо возможное наказание для ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала
Арктика потеряла треть льда за 18 лет из-за глобального потепления
Стали известны даты призыва депутатов на военные сборы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.