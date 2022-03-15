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В Великом Новгороде пройдет конкурс для юных пианистов из разных стран

Международный конкурс юных пианистов имени Рахманинова состоится в Великом Новгороде

Фото: Jordan Whitfield / Unsplash

Международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова пройдет в Великом Новгороде в начале апреля. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Новгородской области.

Мероприятие пройдет с 3 по 8 апреля в Центре культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». В нем примут участие как музыканты из разных регионов России, так и из семи других стран.

Оценивать выступления конкурсантов будет жюри во главе с лауреатом международных конкурсов, одним из лучших пианистов страны Мирославом Култышевым. Также в рамках церемонии открытия конкурса он выступит с сольным концертом для участников и местных жителей.

Конкурс имени Рахманинова проходит в Новгородской области, на родине композитора, уже в тринадцатый раз. Его учредителем и главным организатором является Министерство культуры России.

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Варвара Кошечкина
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