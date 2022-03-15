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В России раскрыли статус переговоров Путина и Макрона по Украине

Посол РФ во Франции Мешков заявил, что диалог Макрона и Путина по Украине будет продолжен
Владими Путин

Владими Путин. Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Переговоры между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном по разрешению украинского кризиса будут продолжаться. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, передает ТАСС.

«Между президентами, между командами президентов идет очень серьезный профессиональный диалог, направленный на решение украинского кризиса. И я уверен, что этот диалог будет продолжен», — раскрыл подробности диалога на высшем уровне дипломат.

«Российский и французский народы будут относиться друг к другу с уважением», — подчеркнул Мешков. Он также добавил, что в переговорах по достижению мира на Украине принимает участие канцлер ФРГ Олаф Шольц.

12 марта Путин проинформировал французского коллегу и Олафа Шольца о гуманитарной ситуации в зонах проведения российской спецоперации на Украине. В частности, российский лидер рассказал своим собеседникам о нарушении Вооруженными силами Украины (ВСУ) норм международного гуманитарного права.

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Николай Чигасов
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