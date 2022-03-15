Украинские бизнесмены рассказали о последствиях спецоперации

Украинские бизнесмены заявили об остановке производства ряда экспортных товаров

Украинские бизнесмены остановили производство ряда экспортных товаров, что стало последствием идущей российской спецоперации. Среди продукции — стальные трубопроводы, провода и автомобильные жгуты и даже неона. Эксперты опасаются, что международные компании из-за этого пострадают, пишет Associated Press.

Украинская компания «ИнтерПайп» остановила поставки стальных трубопроводов нефтяным компаниям Техаса. Одновременно европейская транспортная отрасль осталась без колес для поездов, которые также производились на Украине.

«Здесь пусто и одиноко. Вы не слышите ни звука. Вы видите, что все замерло», — сказал руководитель «ИнтерПайп» Андрей Бибик.

Международные клиенты «ИнтерПайп» обычно заказывают продукцию компании на несколько месяцев вперед, однако перебои в поставках могут привести к нехватке продукции и поиску альтернативного поставщика. Главные конкуренты «ИнтерПайпа» ОМК и «Евраз» располагаются в России, но Бибик надеется, что клиенты украинского завода не станут с ними сотрудничать.

Из-за сокращения экспорта с Украины западным производителям также пришлось столкнуться с нехваткой автомобильных проводов и других запчастей. Кроме того, на Украине производится неоновый газ, который используется для выжигания интегральных схем на компьютерных чипах — эксперты уже предупредили о возможном глобальном дефиците.

Сейчас на долю Украины приходится всего 0,3 процента мирового экспорта, говорится в отчете нидерландского банка ING. Тем не менее международные компании несут убытки из-за того, что украинские партнеры не выполняют обязательства.

О начале специальной операции ВС РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимира Путин. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

