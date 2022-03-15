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Названа позиция России по смене режима на Украине

Посол Мешков заявил, что на переговорах не поднимался вопрос смены режима на Украине
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Россия не ставит целью сменить политический режим или власть на Украине по итогам военной операции. Такую позицию Москвы назвал российский посол во Франции Алексей Мешков, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, подобный вопрос не поднимался на переговорах российской и украинской стороны, его попросту нет в повестках встреч. «Народ должен определять свое будущее», — сказал Мешков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача украинской делегации на переговорах с Москвой состоит в том, чтобы добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Политик отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Он добавил, что целью Киева является получение действенных гарантий.

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Алевтина Запольская
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