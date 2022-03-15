Delivery Club нашел способ поддержать бизнесменов фуд-сектора на фоне санкций

Delivery Club запустил программу для кондитеров, ранее продававших продукцию в Instagram

Российский сервис доставки еды Delivery Club нашел способ поддержать предпринимателей из фуд-сектора, которые пострадали от санкций, введенных на фоне ситуации с Украиной. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 15 марта.

Известно, что Delivery Club запустил программу поддержки кондитеров, ранее использовавших для продажи своей продукции аккаунты в Instagram и Facebook, заблокированные на территории России. Бизнесмены получат возможность подключиться к платформе и до конца года получать заказы без комиссии, доставляя их самостоятельно.

Сообщается, что данное предложение действует во всех городах, где работает Delivery Club. Воспользоваться им могут предприниматели, специализирующиеся на всех видах кондитерских изделий (конфеты и шоколад ручной работы, эклеры, пончики, торты, выпечка и другие). Отмечается, что для участия в программе необходимо до 15 апреля заполнить заявку на сайте.

«Мы хотим помочь домашним кондитерам адаптироваться к новым условиям. Для кого-то из них продажа сладостей была основным источником заработка, для кого-то — дополнительным доходом. Но мы знаем, что все они искренне любят свое дело и боятся его потерять», — говорится в заявлении компании. Руководство добавило, что участники получат продвижение внутри приложения Delivery Club и поддержку в социальных сетях.

В декабре Delivery Club переодел своих доставщиков в Рыбинске в одежды XIX века. По словам главы городской администрации Дениса Добрякова, это необычная акция, в рамках которой каждому курьеру вместо обычной формы выдали шинель, фуражку и перчатки.

