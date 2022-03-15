В Госдуме сочли выход России из Совета Европы «исправлением исторической ошибки»

Депутат ГД Шхагошев заявил, что Европа предложит РФ иной формат работы после выхода из СЕ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал официальный выход России из Совета Европы (СЕ) и заявил, что этим шагом страна «исправляет историческую ошибку». Он указал, что в дальнейшем Европа предложит иной формат работы, передает РИА Новости.

«В среднесрочной перспективе мы будем жить уже в другом мире — и Европа будет другая. Почему-то уверен, что и ЕС, и Совет Европы предложит другой механизм работы. Тогда уже СЕ будет важно присутствие в этих институтах России», — отметил депутат.

По его словам, это произойдет в тот момент, когда будет создан неполитизированный механизм участия стран на европейском пространстве.

Шхагошев добавил, что выйти из Совета Европы Россия должна была еще в начале нулевых годов, когда там была занята антироссийская позиция.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова о выходе Москвы из Совета Европы было передано его генеральному секретарю.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после выхода из Совета Европы Россия определит перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсирует их.

Ранее стало известно, что 25 февраля СЕ временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо связал данную меру со специальной операцией на Украине.

