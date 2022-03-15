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В Румынии разбился украинский беспилотник

Министр обороны Румынии заявил, что упавший беспилотник прилетел с Украины

Фото: телеграм-канал «Mash»

Беспилотник, который разбился на севере Румынии в ночь на 14 марта, прилетел со стороны Украины и не представлял никакой опасности, заявил в интервью телеканалу Digi 24 румынский министр обороны Василе Дынку.

«Это не очень большой беспилотник, немного больше метра. Это разведывательный беспилотник, был определен его тип, он не со взрывчаткой. Он советского производства и не находится на вооружении в настоящее время, был снят после 1989 года», — сообщил глава военного ведомства.

Дынку добавил, что украинские представители пытались получить подробную информацию об упавшем летательном аппарате. По словам министра, к вечеру 15 марта специальная комиссия представит результаты осмотра места происшествия. Беспилотник потерпел крушение в ночь с 13 на 14 марта в уезде Бистрица-Нэсэуд.

11 марта в Загребе тоже упал неопознанный беспилотник. Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что на нем нашли следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Премьер-министр страны Андрей Пленкович назвал инцидент явной угрозой для всех стран-членов НАТО и призвал усилить сотрудничество внутри альянса. Позже его идентифицировали как летательный аппарат Ту-141, который принадлежит украинским ВВС.

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Дмитрий Сотак
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