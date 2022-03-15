Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Застреливший ребенка из-за «обидных слов» россиянин получил 18,5 лет

В Тульской области приговорили к колонии мужчину, застрелившего девочку

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Тульской области мужчина, который застрелил двухлетнюю девочку и ранил ее мать, получил 18 лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны и приговорил обвиняемого к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей.

По данным ведомства, преступление произошло вечером 8 августа в деревне Панарино — пьяный 69-летний россиянин выстрелил из охотничьего ружья в 42-летнюю женщину, у которой на руках была дочь; женщина с ребенком возвращалась после прогулки на детской площадке. Девочка погибла на месте происшествия, но ее мать удалось спасти, несмотря на множественные ранения. В ходе следствия мужчина признал свою вину частично.

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что россиянин открыл стрельбу из-за «обидных слов» детей женщины. Те сказали пенсионеру что-то обидное, после чего он сходил домой за охотничьим ружьем и выстрелил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
Объяснен рост числа объявлений об аренде
Адвокат и его подельник выманили у россиянки 10 миллионов рублей
Песков попал под британские санкции
Путин созвонился с королем Бахрейна из-за Украины
Украина продлила военное положение
Названа вакансия в России с зарплатой 450 тысяч рублей
Названо возможное наказание для ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала
Арктика потеряла треть льда за 18 лет из-за глобального потепления
Стали известны даты призыва депутатов на военные сборы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.