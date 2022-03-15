Застреливший ребенка из-за «обидных слов» россиянин получил 18,5 лет

В Тульской области приговорили к колонии мужчину, застрелившего девочку

В Тульской области мужчина, который застрелил двухлетнюю девочку и ранил ее мать, получил 18 лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны и приговорил обвиняемого к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей.

По данным ведомства, преступление произошло вечером 8 августа в деревне Панарино — пьяный 69-летний россиянин выстрелил из охотничьего ружья в 42-летнюю женщину, у которой на руках была дочь; женщина с ребенком возвращалась после прогулки на детской площадке. Девочка погибла на месте происшествия, но ее мать удалось спасти, несмотря на множественные ранения. В ходе следствия мужчина признал свою вину частично.

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что россиянин открыл стрельбу из-за «обидных слов» детей женщины. Те сказали пенсионеру что-то обидное, после чего он сходил домой за охотничьим ружьем и выстрелил.