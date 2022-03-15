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В России оценили последствия новых санкций ЕС

Экономист Беляев заявил об исчерпании возможностей ЕС по оказанию давления на Россию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Евросоюз исчерпал свои возможности по оказанию санкционного давления на Россию, считает экономист Михаил Беляев. Он напомнил, что персональные санкции против россиян применяются уже довольно длительное время, но не оказывают никакого эффекта, необходимого представителям ЕС. Последствия новых ограничений он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза затронет 600 граждан России. С таким заявлением выступил глава Минфина Франции (нынешняя страна-председатель ЕС) Брюно Ле Мэр.

Санкции исчерпали себя

«С точки зрения ЕС, новые санкции, действительно, достаточно жесткие. Им кажется, что давление на определенных людей, близких, по их мнению, к принятию решений, заставит Россию пойти на необходимые им уступки. Думают, что персональное давление на имущественную сторону людей поможет получить желаемый исход. Но по предыдущему опыту персональных санкций мы видели, что никаких значимых последствий не было. Почему в Евросоюзе считают, что, расширив список подсанкционных лиц, они добьются нужного результата, сказать трудно», — заметил Беляев.

Экономист допустил, что расширение списка лиц, попадающих под санкции, является не более чем отработкой уже выбранной программы. Кроме того, подобные действия создают видимость усилий по урегулированию текущего конфликта со стороны ЕС.

«Но, как сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они уже практически исчерпали все возможности по давлению на Россию. Сказать, что новые ограничения произведут какое-то впечатление на нашу экономику, нельзя. Мы видим, что санкции персонального свойства применяются уже давно, но никаких последствий нет. Так что это просто действие ради действия, попытка изобразить активность со стороны Евросоюза», — предположил Беляев.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Блок решил заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний.

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Варвара Кошечкина
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