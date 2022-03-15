«Яндекс» решил продать «Новости» и «Дзен»

РБК: «Яндекс» из-за экономической ситуации решил продать сервисы «Новости» и Дзен»

Российский IT-гигант «Яндекс» решил продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Среди потенциальных покупателей называется VK.

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации "Яндекс" решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — указал один из собеседников агентства. Другой источник РБК рассказал, что «Яндекс» задумался над продажей «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» еще 4-5 лет назад, а осенью 2021-го в компании к этому вопросу «вернулись вновь».

Источник объясняет такое решение тем, что «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а сервис «Яндекс.Дзен» развивается скорее как соцсеть. Что касается «Яндекс.Новостей», то, по словам собеседника, он вызывает «много критики со всех сторон». В компании РБК заявили, что «не комментируют слухи».