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В Казахстане двух человек наказали за антироссийские посты в соцсетях

В Алма-Ате двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы за антироссийские посты в соцсетях

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Суд Алмалинского района казахстанского города Алма-Аты приговорил двух граждан республики к пяти годам тюрьмы за антироссийские посты в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает РИА Новости.

Отмечается, что двух казахстанцев наказали за размещение в социальных сетях публикаций, направленных на «разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности».

В суде отметили, что подсудимые призывали применять физическую силу по отношению к русским, указывая при этом на «неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности». Один из осужденных также призывал к насильственным захвату власти и изменению конституционного строя, «предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами Республики Казахстан».

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В пресс-службе суда добавили, что подсудимые не признали свою вину, но не стали отрицать авторство соответствующих постов в соцсетях.

Ранее сообщалось, что телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания «Ремстройсервис» — приостановил вещание российских федеральных телеканалов в своей сети. В компании заявили, что приняли такие меры из-за позиции каналов по освещению ситуации на Украине.

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Алевтина Запольская
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