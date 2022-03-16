Россиянин совершил двойное убийство в бассейне и свел счеты с жизнью
В городе Аксай Ростовской области местный житель убил бывшую жену и клиента, которого она тренировала в этот момент, а затем покончил с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, 50-летний предприниматель, вооруженный официально зарегистрированным помповым ружьем, вечером 15 марта пришел в местную гостиницу. Он прошел в бассейн отеля, где его бывшая супруга, работавшая тренером, проводила занятие по аквааэробике с бывшим сотрудником правоохранительных органов, с которым также был знаком пришедший мужчина.
Он застрелил женщину, а затем ее клиента. После двойного убийства стрелок свел счеты с жизнью.
Возбуждено уголовное дело. Мотив преступления выясняют следователи. Они проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев.