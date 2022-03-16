Солист «Отпетых мошенников» предложил оплатить похороны коллеги по группе

Сергей Аморалов предложил оплатить похороны экс-коллеги по «Отпетым мошенникам» Тома Хаоса

Солист группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов предложил родственникам покойного экс-коллеги по коллективу Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров) оплатить его похороны. Об этом пишет Starhit.

Семья Зинурова отказалась от данного предложения. Отмечается, что причиной тому могли быть творческие и финансовые конфликты между музыкантами. Известно, что Аморалов в свое время выгнал из «Отпетых мошенников» вокалиста Гарика Богомазова, а затем и Тома Хаоса. «Это невероятная потеря, мы с Гариком пребываем в шоке и не можем найти себе места. Том был сильно подавлен из-за Аморалова», — рассказывала жена Гарика Богомазова.

О смерти Вячеслава Зинурова стало известно 10 марта. Ему было 50 лет. Предположительно, артист покончил жизнь самоубийством. В издании Super подчеркнули, что певец собирался судиться с Сергеем Амораловым, который, как утверждают близкие Зинурова, последние годы забирал себе большую долю гонораров. В итоге финансовые разногласия и уход из коллектива стали для Хаоса сильным стрессом.