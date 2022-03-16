Подобран рецепт для приготовления бигмака в домашних условиях

MK.RU: энтузиасты воспроизвели рецепт бигмака, чтобы приготовить его самостоятельно

Автор MK.RU Дарья Тюкова выяснила, как приготовить бигмак в домашних условиях.

По ее словам, существует масса тонкостей, которые стоит учитывать, чтобы повторить вкус оригинального сэндвича из «Макдоналдса». В частности, следует выбирать булочку с кунжутом, которая содержит побольше сахара, иначе у нее не будет румяной корочки. Котлеты должны быть тонкими, жарить их нужно на гриле без добавления масла. Плавленый сыр необходимо класть на котлету, пока она еще горячая, чтобы он успел растаять.

Самый сложный этап — самостоятельное приготовление соуса. Воспроизвести его точно пока не удавалось никому, однако энтузиасты подобрали похожий рецепт. Он состоит из трех столовых ложек майонеза, столовой ложки сладкой горчицы, сладкого маринованного огурца, пропущенного через блендер, чайной ложечки белого винного соуса, щепотки сушеного лука, щепотки сушеного чеснока и трех щепоток молотой красной сладкой паприки.

Ценители фастфуда знают: даже как будто в одинаковых заведениях быстрого питания вкус банальных чизбургеров отличается — все дело в выборе соусов, пропорциях, качестве котлеты, булочки... словом, во множестве нюансов. Именно они создают тот самый эффект: когда ты точно знаешь, какой вкус тебя ждет. Простая аналогия: на нотном стане — всего семь нот, однако композиторы ухитряется создать из них тысячи оригинальных мелодий. Точно так же здесь — набор ингредиентов (булочка, котлета, кетчуп) вроде бы одинаковый, но у каждого повара получается что-то свое Дарья Тюкова

В 2018 году британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал на YouTube, как приготовить идеальный гамбургер. Он считает, что главное в этом деле — правильный выбор мяса и последовательность сборки.