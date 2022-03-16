Диетолог предложила дешевые альтернативы дорогостоящих продуктов для похудения

Диетолог Люк Ханна посоветовала заменить дорогостоящую говядину курицей

Британский диетолог Люк Ханна предложила дешевые альтернативы полезных и способствующих похудению, но дорогостоящих продуктов питания. Об этом пишет издание Daily Express.

Она посоветовала заменить говядину курицей. «Что касается белка, разумно выбирать более дешевое мясо, такое как курятина, — говорит Ханна. — Купить целую курицу — это лучший вариант, если обращать внимание на цену за грамм».

Вместо свежей жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, анчоусы, сардины или сельдь, по мнению диетолога, можно есть консервы, которые содержат те же омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, но стоят заметно дешевле.

Чтобы сэкономить на овощах и фруктах, Ханна предлагает покупать их не свежими, а замороженными. «Многие думают, что они менее полезны для здоровья, но это совершенно не так», — объясняет она.

Диетолог считает, что темный шоколад стоит заменить на йогурт, который не только дешевле, но и менее калорийный. Вместо авокадо она рекомендует употреблять оливковое масло, в составе которого содержатся те же питательные вещества.

Ранее диетолог Анастасия Тараско перечислила недорогие продукты для похудения. Она отметила, что следует обратить внимание на шпинат, так как он имеет высокую питательную ценность и низкую калорийность. Также в бобовых содержится большое количество клетчатки и белка, помогающих сократить аппетит.