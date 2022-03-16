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В ДНР два мирных жителя погибли при попадании снаряда ВСУ в дом

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о двух погибших от попадания снаряда ВСУ в жилой дом

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Два мирных жителя погибли при попадании снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой дом в Васильевке. Об этом в Telegram сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также в представительстве сообщили, что, по данным Минздрава республики, от обстрелов ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий пострадала мирная жительница 1934 года рождения.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Васильевки был разрушен жилой дом, под завалами находятся люди.

Также 16 марта в представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что почти за месяц эскалации в Донецкой народной республике (ДНР) погибли 49 мирных жителей. Там также уточняют, что от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 237 гражданских лиц.

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Алиса Реброва
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