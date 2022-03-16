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В СКР рассказали о первых уголовных делах за фейки о российской армии

СКР возбудил первые уголовные дела за фейки о ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Фото: Николай Гернет / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) рассказал о первых уголовных делах за фейки о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине. Об этом в среду, 16 марта, сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, после появления в российском законодательстве 4 марта 2022 года статьи УК, устанавливающей ответственность за публичное распространение ложной информации, появилась правоприменительная практика. В Томской области возбуждены дела в отношении жительницы ЗАТО города Северск и в отношении жителя Томска.

Следствие установило, что подозреваемые разместили в соцсетях и мессенджерах заведомо ложную информацию о потерях российских военнослужащих и об их действиях на территории Украины, под видом достоверных сообщений, якобы полученных от очевидцев с места событий. На время следствия, подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий у них провели обыски.

Ранее 16 марта, сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя и блогерши Вероники Белоцерковской за распространение фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).

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Владимир Седов
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