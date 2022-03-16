На севере Италии разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в ходе испытаний в итальянской Ломбардии

Итальянский военный самолет упал в ходе испытаний утром 16 марта в провинции Лекко в Ломбардии. Два пилота, которые были на борту, катапультировались, пишет La Repubblica.

Крушение потерпел учебно-тренировочный самолет M-346. По данным газеты, он принадлежит не вооруженным силам страны, а военно-промышленному концерну Leonardo, хотя предполагалось, что вскоре его передадут ВВС Италии. Пилоты, находившиеся на борту, — сотрудники концерна.

Перед падением самолет загорелся в воздухе. Причины произошедшего пока неизвестны. Спасатели уже нашли одного пилота и продолжают поиски второго.

M346 — учебно-тренировочный самолет, который считают одним из самых современных в мире, отмечает La Repubblica. Помимо Италии, он был принят на вооружение Израиля, Сингапура, Польши и Катара.