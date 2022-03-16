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В российском регионе на волю отпустили молодых маралов

На территории заказника «Солгонский кряж» отпустили на волю 28 молодых маралов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На территории государственного комплексного заказника краевого значения «Солгонский кряж» в Красноярском крае состоялся первый выпуск 28 молодых особей маралов в естественную среду обитания. Об этом сообщает «Среда24».

В краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям рассказали, что это знаковое событие, которому предшествовала серьезная подготовка. Всего в этом году планируется вывести в естественную среду обитания более 60 маралов.

Выпуски также пройдут на территории заказников «Арга» и «Бюзинский». «Этот вид благородного оленя мы разводим в питомнике диких копытных на территории заказника «Бюзинский». В естественную среду обитания животных выпускаем после того, как они немного подрастут и окрепну», — объяснил зоотехник отдела восстановления редких видов растений и животных дирекции по ООПТ Сергей Черняков.

По словам специалистов, численность марала на территории края восстанавливают с 2017 года. За это время в естественную среду обитания выпущено 243 особи животных.

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Варвара Кошечкина
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