Стало известно о взломе сайта МЧС России

Стало известно о взломе хакерами сайта МЧС России

Неизвестные хакеры взломали официальный сайт МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что неработоспособными стали также сайты всех региональных главков ведомства. Как стало известно, телефон доверия главной страницы МЧС с российского был изменен на украинский. После этого ресурс отключили на техническое обслуживание.

На момент написания новости, сайт МЧС России по-прежнему недоступен. «Идут технические работы», — поясняется в сообщении. При этом уточняется, что сервис «Обращения граждан» функционирует в штатном режиме, пользователи по-прежнему могут подать онлайн-обращение.

Ранее в марте Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прокомментировало взлом сайтов российских госорганов. В ведомстве подчеркнули, что восстановить работу взломанных ресурсов удалось в течение часа.