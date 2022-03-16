Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о взломе сайта МЧС России

Стало известно о взломе хакерами сайта МЧС России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Неизвестные хакеры взломали официальный сайт МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что неработоспособными стали также сайты всех региональных главков ведомства. Как стало известно, телефон доверия главной страницы МЧС с российского был изменен на украинский. После этого ресурс отключили на техническое обслуживание.

На момент написания новости, сайт МЧС России по-прежнему недоступен. «Идут технические работы», — поясняется в сообщении. При этом уточняется, что сервис «Обращения граждан» функционирует в штатном режиме, пользователи по-прежнему могут подать онлайн-обращение.

Ранее в марте Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прокомментировало взлом сайтов российских госорганов. В ведомстве подчеркнули, что восстановить работу взломанных ресурсов удалось в течение часа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Байдена в адрес Путина
Крупнейший в мире грузоперевозчик перестанет использовать российскую нефть
Стало известно о взломе сайта МЧС России
Володин объяснил цель атак на Путина
Володин обвинил Байдена и Конгресс США в милитаризации и нацификации Украины
В Канаде запретили вещание RT и RT France
Подсчитано число заложников у украинских националистов
Посольство рассказало о попытке закрыть русскую школу в Великобритании
Псаки объяснила нежелание США передавать Украине МиГ-29
В Госдуме предложили опросить страны Ближнего Востока о «военных преступниках»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.