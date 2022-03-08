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Минцифры прокомментировало взлом сайтов российских госорганов

Минцифры сообщило, что возобновить работу взоманных сайтов госорганов удалось за час

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что восстановить работу взломанных сайтов государственных органов удалось в течение часа. Так в ведомстве прокомментировали кибератаки на порталы Минкультуры, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Росстата, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС.

«Сайты госорганов находятся под серьезной защитой и круглосуточным мониторингом команд по кибербезопасности. Скомпрометировать эти сайты напрямую сложно, поэтому хакеры атакуют ресурсы через сторонние сервисы и таким образом получают доступ для демонстрации некорректного контента», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время сайты госорганов работают. В Минцифры подчеркнули, что сайты госорганов находятся под серьезной защитой.

Ранее 8 марта стало известно, что ряд российских государственных ведомств подверглись DDoS-атакам. На главных взломанных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков, российским и украинским флагами.

4 марта сообщалось, что хакеры атаковали государственные информационные системы Крыма. Хакеры использовали ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран.

Марина Совина
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