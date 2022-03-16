Псаки объяснила нежелание США передавать Украине МиГ-29

Псаки: передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно воспринята как эскалация

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, почему США не поменяли своего решения насчет передачи МиГ-29 Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, данный шаг может быть ошибочно воспринят как эскалация. Псаки при этом подчеркнула, что президент США Джо Байден выслушал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед конгрессом, но не стал менять основанного на оценках Пентагона решения. Она также добавила, что, по мнению администрации США, передача истребителей значительно бы не повлияла на возможности армии Украины.

Ранее Псаки заявила, что США не желают начинать третью мировую войну. Так она прокомментировала призыв Зеленского установить над Украиной режим беспилотной зоны. Чиновница уточнила, что отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США.

