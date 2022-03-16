Белый дом объяснил правила принятия решений в НАТО

Белый дом: возможные военные решения по России должны готовить все страны-участницы НАТО

Потенциальные военные решения в отношении России в рамках НАТО должны вырабатываться на коллективной основе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Псаки прокомментировала новость об упавшем в Хорватии беспилотнике, предположительно, советского производства и утверждения о будто бы имевшем место несанкционированном «вторжении» в воздушное пространство Польши. В американской администрации уточнили, что решения в НАТО не должны готовиться отдельными странами-участницами. Журналисты поинтересовались, в каком случае возможно применение неких ответных мер.

Псаки объяснила, что в случае нападения на одну или несколько государств Североатлантического альянса, ответные меры должны обсуждаться всеми партнерами. «Однако ничьим интересам не отвечает ввязывание в войну с Россией, сопровождающуюся эскалацией боевых действий», — объяснила представитель администрации США правила принятия решений в НАТО.

Неопознанный беспилотник упал в Загребе 11 марта. Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что на нем нашли следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал инцидент явной угрозой для всех стран-членов НАТО и призвал усилить сотрудничество внутри альянса.