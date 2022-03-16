Россиянина приговорили к восьми годам колонии за террористические преступления

В Хабаровске 18-летнего парня осудили на восемь лет за участие в экстремистском сообществе

В Хабаровске 18-летнего местного жителя осудили на восемь лет колонии за участие в экстремистском сообществе и совершение ряда террористических преступлений. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Парня признали виновным в двух эпизодах приготовления к теракту, содействии террористам, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, приготовлении к вымогательству, а также в прохождении обучения для ведения террористической деятельности. Его 17-летнюю подругу оштрафовали за участие в экстремистском сообществе и подготовку к вымогательству. Юноша вину не признал, а его знакомая раскаялась в содеянном.

По данным следствия, будучи несовершеннолетним, подсудимый вступил в экстремистское сообщество, в которое позже вовлек и свою подругу. С руководителем организации он общался через мессенджер. По его указанию подросток распространял запрещенную в России экстремистскую литературу, изображал на стенах домов символику, похожую на нацистскую, печатал тематические листовки и готовил самодельные зажигательные устройства.

Летом 2020 года по приказу организатора он поджог несколько зданий и начал подготовку к вымогательству, целью которого было избиение лиц нерусской национальности. В августе подросток и его подруга нашли в интернете информацию о том, что местный житель продает дорогой автомобиль. После этого они решили поджечь машину и забрать у ее владельца 20 тысяч долларов. Воплотить задуманное молодым людям не удалось: их задержали сотрудники МВД и ФСБ.