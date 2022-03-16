В России сочли нейтральный статус Украины невозможным без демилитаризации

Депутат Новиков усомнился в эффективности нейтрального статуса Украины без демилитаризации

Без достижения заявленных задач, связанных с демилитаризацией и денацификацией Украины, ни одна другая задача, в том числе нейтральный статус Украины, решена быть не может, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Когда Украина формировалась как независимое государство, когда она отделялась от Советского союза в противовес референдуму, на котором, в том числе и украинцы 17 марта 1991 года дружно высказались за сохранение СССР, она уже провозглашала себя государством нейтральным. Однако с течением времени мы видим, что от этого нейтралитета осталось, когда Украина стала проповедовать евроинтеграцию, понимая под этим вступление и в Европейский Союз, и в НАТО», — поделился депутат.

По его мнению, без полноценного решения вопросов демилитаризации и денацификации Украины также не может быть решена задача, связанная с невхождением Украины в какие-то блоковые схемы, в том числе в Североатлантический Альянс, и невозможно гарантировать долговременную, постоянную безопасность на границе Донецкой и Луганской Народных Республик.

Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии. Этот вариант подразумевает, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, однако будет иметь в своем распоряжении полноценные армию и флот, заявил член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.