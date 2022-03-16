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Кремль рассказал о работе Путина с утра до ночи

Пресс-секретарь Песков заявил, что президент России Путин работает с утра до ночи

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин работает с утра до ночи, у главы государства крайне ненормированный рабочий день. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, фиксированного часа окончания рабочего дня Путина нет. «В любом случае с утра и до поздней ночи», — подчеркнул Песков.

Кроме того, на вопрос об эмоциональном состоянии главы государства, представитель Кремля ответил, что оно в норме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у страны нет никаких недобрых намерений в отношении соседей. Он посоветовал им не нагнетать ситуацию, а также не вводить никаких ограничений. «Мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», — подчеркнул глава государства.

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