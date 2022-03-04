Путин обратился к соседям России

У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства посоветовал им не нагнетать ситуацию, а также не вводить никаких ограничений. «Мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», — подчеркнул президент России.

По его словам, страна действует в ответ на какие-то «недружественные действия в отношении России». Путин призвал задуматься о том, чтобы нормализовать отношения друг с другом и сотрудничать.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что гордится тем, что является частью могучего и многонационального российского народа. Глава государства отметил, что в стране свыше 300 национальных и этнических групп и все невозможно перечислить.

