Посольство России заявило о наборе США «очков» на русофобии

Посольство России в США заявило, что Москва является надежным поставщиком энергоресурсов

Посольство России в Вашингтоне заявило в своем Telegram-канале, что Москва является надежным поставщиком энергоресурсов, а кампания по возложению на страну вины за рост цен на бензин в США — это попытка заработать политические очки на русофобии.

Так российское посольство отреагировало на новость о том, что Белый дом подключил американских блогеров к кампании «по возложению вины за топливный кризис в США на российское руководство».

«Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счет русофобии», — заявили в ведомстве, отметив, что трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице России необходим правящим кругам для оправдания «собственных провалов в решении внутриамериканских проблем».

Диппредставительство отметило, что причиной инфляции и роста цен оказались «необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств». «Не мы отказались от поставок топлива в США. Администрация, игнорируя потребности простых граждан, сама прекратила покупать у нас углеводороды», — заключило посольство.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена использует блогеров для распространения среди молодежной аудитории информации о ситуации на Украине и обвинения России и ее президента Владимира Путина в рекордной инфляции внутри страны. По информации The Washington Post, в четверг, 10 марта, сотрудники Совета национальной безопасности и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки организовали онлайн-встречу в Zoom с 30 ведущими звездами TikTok и представителями правозащитной организации Gen-Z for Change.