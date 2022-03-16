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Посольство рассказало о попытке закрыть русскую школу в Великобритании

Посольство России заявило о попытке властей закрыть в Англии одну из русских школ

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Посольство России в Лондоне рассказало о попытке властей Великобритании закрыть одну из русских школ. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте диппредставительства.

«Расширяя и углубляя ограничительные меры и раздувая антироссийскую пропаганду, Великобритания переходит границы здравого смысла и морали», — говорится в сообщении. По словам дипломатов, под ударом оказываются как экономические, так и гуманитарные, культурные, а также простые человеческие контакты, которые «не должны политизироваться». «Уже отмечаем попытку — пока безуспешную — закрытия одной из русских школ в Англии», — заявили там.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин отверг возможность разрыва дипломатических отношений между двумя странами. Он отметил необходимость контактов, «несмотря на текущие сложности».

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Марина Совина
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