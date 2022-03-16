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В России отвергли возможность разрыва отношений с Великобританией

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин: речи о разрыве отношений между странами не идет

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Посол России в Великобритании Андрей Келин отверг возможность разрыва дипломатических отношений между двумя странами, его слова цитирует ТАСС.

Келин подчеркнул, что речи об этом не идет, и отметил необходимость контактов, «несмотря на текущие сложности».

«Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет территориальных претензий или что-либо другого», — указал Келин. Он добавил, что посольства сейчас необходимы обеим странам.

2 марта Андрей Келин говорил, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Лондоном возможен, если Великобритания закроет российское посольство. Дипломат пообещал, что в случае закрытия диппредставительства Москва примет ответные меры.

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Антон Похиляк
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