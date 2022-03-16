Доктор Мясников рассказал об опасности популярного микроэлемента

Врач Мясников заявил о риске передозировки при приеме селена

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема селена. Риски, связанные с употреблением этого популярного микроэлемента, специалист озвучил в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Ведущий отметил, что селен важен для щитовидной железы, иммунитета, синтеза белка и регуляции работы печени. «Теоретически было накоплено довольно много данных, что это (селен — прим. «Ленты.ру») вроде как средство, препятствующее развитию онкологии, средство, препятствующее развитию диабета, средство, препятствующее развитию сердечных заболеваний», — перечислил Мясников другие свойства микроэлемента.

Вместе с тем медик подчеркнул, что селен может действовать избирательно. Он привел в пример исследование действия этого микроэлемента, в котором участвовала большая группа людей с риском рака простаты. «Одной группе из многих десятков тысяч людей давали селен и витамин Е, а другие жили как жили. Когда [специалисты] сделали промежуточный подсчет, остановились и ужаснулись, исследования прекратили, потому что в группе, где принимали селен и витамин Е, рак пошел вверх», — заявил Мясников.

Помимо того, телеведущий обратил внимание на высокий риск передозировки селена. По словам Мясникова, она может возникнуть не только при приеме добавок, но и при употреблении продуктов, богатых этим элементом. К симптомам передозировки селена он отнес выпадение волос, ломкость ногтей, хронический понос, психомоторное возбуждение и нарушение когнитивной функции.

Он также добавил, что пациенту сложно самостоятельно определить выраженный дефицит этого микроэлемента. При этом Мясников счел, что у жителей России нет недостатка в селене.

Ранее доктор Мясников рассказал о противораковом свойстве одной из групп препаратов. Специалист заявил, что таким эффектом обладают статины.