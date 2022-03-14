Доктор Мясников рассказал о противораковом свойстве популярного вида препаратов

Врач Александр Мясников заявил, что статины помогают в борьбе с раком

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданное свойство популярного вида препаратов. По словам доктора, статины помогают в борьбе против рака, а также нормализуют работу иммунной системы. Выпуск программы «О самом главном», в котором Мясников рассказал об их пользе, доступен на платформе «Смотрим».

«Статины — очень нужные препараты, которые не только помогают при атеросклерозе, но и обладают иммуномодулирующим действием», — пояснил специалист. По словам врача, лекарства от холестерина также стоит принимать в профилактических целях в борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Их [статины], кстати, советуют принимать как химиопрофилактику людям с раком легкого, раком кишечника, даже с остеопорозом», — отметил медик. При этом он подчеркнул, что статины, как и любые действенные препараты, также имеют ряд побочных явлений.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал об опасности антикоагулянтов, в том числе и аспирина. Специалист отметил, что прием этих препаратов без назначения специалиста и без необходимости может привести к инсульту. Врач подчеркнул, что пациентам выписывают антикоагулянты только в тех случаях, когда существует угроза тромбоза.