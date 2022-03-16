Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезда «Бриджертонов» рассказал о съемках секс-сцен

Звезда сериала «Бриджертоны» Джонатан Бэйли рассказал о хитростях при съемках секс-сцен

Кадр: сериал «Бриджертоны»

Звезда сериала «Бриджертоны», британский актер Джонатан Бэйли рассказал о новых хитростях при съемках секс-сцен в шоу. Его слова приводит Radio Times.

Несмотря на то, что Бэйли приходилось неоднократно сниматься в подобных эпизодах, он настаивал на помощи со стороны координатора постельных сцен. «На самом деле это довольно глупо, но это делает процесс менее неловким», — сказал он.

Материалы по теме:
Сезон похоти Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
Сезон похотиЧерная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
15 февраля
Сынок, это фантастика. Новый Marvel, гормональные монстры и продолжение «Бриджертонов» в главных сериалах марта
Сынок, это фантастика.Новый Marvel, гормональные монстры и продолжение «Бриджертонов» в главных сериалах марта
4 марта

«Удивительно, как развивается вся эта индустрия. Например, появились новые уловки — маленькие надувные подушки», — отметил исполнитель главной роли. Бэйли объяснил, что при съемках секс-сцен между актерами располагают наполовину надутый объект, который создает барьер между их телами. Так, артисты могут двигаться без непосредственного физического контакта.

Второй сезон сериала «Бриджертоны» выйдет на стриминг-платформе Netflix 25 марта. Сюжет продолжения шоу расскажет о романе виконта Энтони Бриджертона, роль которого исполнил Джонатан Бэйли, с Кейт Шарма, которую сыграла Симона Эшли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о решении Китая направить экономическую помощь России
Токаев заявил о причастности высокопоставленных лиц к попытке госпереворота
Звезда «Бриджертонов» рассказал о съемках секс-сцен
Россиянина приговорили к восьми годам колонии за террористические преступления
Малайзия присоединилась к иску против России по делу о катастрофе MH17
Чеченский авторитет попался на валютной афере с ущербом в 37 миллионов рублей
В Ростуризме назвали число возвращенных на родину туристов
Российские шинные заводы начали останавливать работу
В Москве нашли способы замены импортной продукции
Женщина около года не снимала наращенные волосы и жила с плесенью на голове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.