Звезда «Бриджертонов» рассказал о съемках секс-сцен

Звезда сериала «Бриджертоны» Джонатан Бэйли рассказал о хитростях при съемках секс-сцен

Звезда сериала «Бриджертоны», британский актер Джонатан Бэйли рассказал о новых хитростях при съемках секс-сцен в шоу. Его слова приводит Radio Times.

Несмотря на то, что Бэйли приходилось неоднократно сниматься в подобных эпизодах, он настаивал на помощи со стороны координатора постельных сцен. «На самом деле это довольно глупо, но это делает процесс менее неловким», — сказал он.

«Удивительно, как развивается вся эта индустрия. Например, появились новые уловки — маленькие надувные подушки», — отметил исполнитель главной роли. Бэйли объяснил, что при съемках секс-сцен между актерами располагают наполовину надутый объект, который создает барьер между их телами. Так, артисты могут двигаться без непосредственного физического контакта.

Второй сезон сериала «Бриджертоны» выйдет на стриминг-платформе Netflix 25 марта. Сюжет продолжения шоу расскажет о романе виконта Энтони Бриджертона, роль которого исполнил Джонатан Бэйли, с Кейт Шарма, которую сыграла Симона Эшли.

