В США продадут бывший дом интервьюера Путина

В штате Колорадо продается бывшее ранчо американского кинорежиссера Оливера Стоуна

В США продается ранчо, которое ранее принадлежало американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну. В 2017 году он выпустил интервью, которое взял у президента России Владимира Путина. О появлении объекта на рынке сообщает Mansion Global.

На данный момент просторный дом и участок принадлежат предпринимателю и профессиональному игроку в покер Лайлу Берману. Владение в городе Пласервилл штата Колорадо оценивается в 24,5 миллиона долларов. По данным издания Architectural Digest, нового владельца ранчо искали еще в октябре 2020 года.

Режиссер приобрел ранчо площадью в 3500 гектаров в необработанном виде, в 1992 году он завершил строительство главного дома. Берман владеет этой недвижимостью около 20 лет. Купив ее, он построил крытую арену для верховой езды. В главном доме есть восемь спален, десять ванных комнат, столовая, спа-зона с баней и сауной. У дома также оборудована терраса с видом на природу.

Беседа Путина и Стоуна была показана в июне 2017 года американским телевидением в виде четырехсерийного документального фильма под названием «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews).