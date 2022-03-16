Врач назвала способы справиться с весенним стрессом

Эндокринолог Павлова рассказала, что весенний стресс можно уменьшить с помощью воды

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала способы справиться с весенним стрессом. Она рассказала в беседе с радио Sputnik, что в это время организм всегда подвергается нагрузке из-за увеличения продолжительности дня, но в этом году к факторам воздействия добавился перенесенный коронавирус, а также новости о ситуации на Украине и санкциям.

Специалист отметила, что стресс сказывается не только на эмоциональном фоне, но и на физическом состоянии, человек чувствует себя усталым. Уменьшить его можно с помощью воды. При больших глотках блокируется адренокортикотропный гормон (АКТГ), который заставляет надпочечники вырабатывать кортизол.

«Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола. Еще один способ — дыхательная гимнастика. Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза, на счет восемь — выдох», — добавила Павлова.

Врач напомнила, что справиться со стрессом помогает физическая активность. Она пояснила, что митохондрии клеток начинают перерабатывать стрессовые гормоны, когда работают мышцы. Если же человек не в состоянии контролировать эмоции или, например, страдает паническими атаками, следует обратиться к медикам, резюмировала эндокринолог.

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