Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Врач назвала способы справиться с весенним стрессом

Эндокринолог Павлова рассказала, что весенний стресс можно уменьшить с помощью воды

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала способы справиться с весенним стрессом. Она рассказала в беседе с радио Sputnik, что в это время организм всегда подвергается нагрузке из-за увеличения продолжительности дня, но в этом году к факторам воздействия добавился перенесенный коронавирус, а также новости о ситуации на Украине и санкциям.

Специалист отметила, что стресс сказывается не только на эмоциональном фоне, но и на физическом состоянии, человек чувствует себя усталым. Уменьшить его можно с помощью воды. При больших глотках блокируется адренокортикотропный гормон (АКТГ), который заставляет надпочечники вырабатывать кортизол.

Материалы по теме:
«Никто не знает, что будет завтра» Как сохранять спокойствие, когда вокруг так много плохих новостей? Отвечают психологи
«Никто не знает, что будет завтра»Как сохранять спокойствие, когда вокруг так много плохих новостей? Отвечают психологи
1 марта
«Даже сильные люди переживают моменты слабости» Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
«Даже сильные люди переживают моменты слабости»Как справиться с тревогой, если теряешь работу? Отвечают психологи
14 марта

«Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола. Еще один способ — дыхательная гимнастика. Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза, на счет восемь — выдох», — добавила Павлова.

Врач напомнила, что справиться со стрессом помогает физическая активность. Она пояснила, что митохондрии клеток начинают перерабатывать стрессовые гормоны, когда работают мышцы. Если же человек не в состоянии контролировать эмоции или, например, страдает паническими атаками, следует обратиться к медикам, резюмировала эндокринолог.

Ранее психолог Руперт Сондерс рассказал, как справиться со стрессом и беспокойством из-за мировых событий. Он советует отказаться от контента, который вызывает тревогу и беспокойство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден задумал предоставить Украине военную помощь на рекордную сумму
В России введут мораторий на банкротство граждан и компаний
На Украине раскрыли темы переговоров с премьерами Польши, Чехии, Словении
Аналитик объяснил импульсивные покупки россиян
Итальянские ученые выступили против приостановки сотрудничества с Россией
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной
Врач назвала способы справиться с весенним стрессом
Зеленский заявил о необходимости переговоров с Россией
Посольство России заявило о наборе США «очков» на русофобии
Врач заявил о бессмысленности запасания лекарств впрок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.