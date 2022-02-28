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Психолог рассказал о способах справиться со стрессом из-за мировых событий

Психолог Руперт Сондерс рассказал, как поддержать психическое здоровье в трудное время

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Психолог Руперт Сондерс рассказал, как справиться со стрессом и беспокойством из-за мировых событий. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Специалист советует время от времени отрываться от чтения новостей и соцсетей. «Если контент, который вы смотрите, вызывает стресс, то правильным будет отложить телефон и сделать перерыв», — объясняет он.

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По словам Сондерса, нужно придумать какой-то способ отвлечься от происходящего в мире: например, позаниматься спортом или йогой, помедитировать, посвятить время любимому хобби. Также для поддержания психического здоровья в трудное время очень полезна физическая активность. Важно не пренебрегать сном и хорошим питанием, а также пить больше воды.

Психолог советует делиться своими переживаниями с друзьями или родственниками и не пытаться сдерживать слезы. «Мы все люди, — говорит он. — Эмоции существуют не просто так. Поплакать, если хочется, — это определенно хорошая мысль».

Ранее специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков и психолог Светлана Салпагарова рассказали, как справиться с тревогой.

Олег Парамонов
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