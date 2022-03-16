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Российские военные корабли заметили у границ Японии

Япония зафиксировала проход четырех кораблей ВМФ России через Сангарский пролив

Фото: Shutterstock

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России совершили проход в Сангарском проливе между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Об этом сообщила газета Sankei Shimbun со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов японских Сил самообороны.

Оборонное ведомство Японии сообщило, что радиолокационные средства наблюдения зафиксировали проход у границ Японии четырех десантных кораблей через Сангарский пролив в сторону материка. Военные отметили, что для визуального контроля за российскими судами были направлены сторожевой корабль и патрульный самолет P-3.

СМИ также сообщили, на палубе одного из кораблей были замечены закрепленные грузовики в количестве десяти единиц.

Ранее Силы самообороны сообщили о кораблях ВМФ Народно-освободительной армии Китая, которые вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море. Эти территории Япония считает своими. Японское управление безопасности на море направило кораблям предупреждение и призвало покинуть акваторию.

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Дмитрий Сотак
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