Минобороны заявило об ударе по узлам связи в Виннице

Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по военным объектам в Виннице

В результате удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины были выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение дня в районе Сараны был сбит один украинский Ми-24 и шесть беспилотников. «Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины», — доложил Конашенков, уточнив, что среди них установка реактивной системы залпового огня, станция радиоэлектронной борьбы, три командных пункта, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.

По данным Минобороны России, всего с начала военной операции были уничтожены 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотников, а также 1367 танков и других бронемашин. Конашенков также сообщил об уничтожении 132 систем залпового огня, свыше 500 орудий полевой артиллерии и минимета, а также свыше тысячи единиц военной автомобильной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.

