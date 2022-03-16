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Минобороны показало видео удара по складам ВСУ

Минобороны России показало видео удара по ракетно-артиллерийским складам ВСУ

Министерство обороны России показало видеозапись удара по ракетно-артиллерийским складам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры оказались в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как уточнили в ведомстве, удар по складам был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных сил России. В результате попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов объект был полностью уничтожен.

Ранее 16 марта Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области. В результате удара были ликвидированы до 20 единиц вооружения и военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.

Варвара Кошечкина
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