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100-летняя женщина назвала спокойствие причиной своего долголетия

Отметившая 100-летний юбилей британка считает умение не беспокоиться секретом долголетия

Фото: JPIMedia Publishing

Жительница Великобритании отметила 100-летний юбилей и назвала внутреннее спокойствие причиной своего долголетия. Об этом сообщает Luton Today.

Луиза Пирсон из города Лутон, графство Бедфордшир, родилась в 1922 году. В 14 лет она бросила школу и устроилась работать в пекарню, а в годы Второй мировой войны трудилась на ферме. «Это была очень тяжелая, но замечательная работа», — вспоминает британка.

После войны она работала уборщицей и воспитывала дочь. Секретом своего долголетия Пирсон считает умение поддерживать положительный психологический настрой. «Я ни о чем не беспокоюсь. Нужно просто продолжать жить и почаще улыбаться», — сказала женщина.

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Пирсон с юности обожает музыку и танцы, с годами ее вкусы менялись, но она остается преданной поклонницей шведской группы ABBA. Поздравить долгожительницу с юбилеем приехали друзья, дочь и двое внуков.

Ранее долгожитель из США назвал причину своего долголетия. 101-летний Тим Тэнджмен считает, что прожил так долго благодаря любви к боулингу.

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Никита Савин
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