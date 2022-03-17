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Подозреваемого в изнасиловании россиянина задержали спустя 20 лет

Жителя Красноярского края, подозреваемого в групповом изнасиловании, поймали спустя 20 лет

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае задержали мужчину, подозреваемого в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки 20 лет назад. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, преступление было совершено в 2001 году. Тогда восемь жителей Абанского района Красноярского края надругались над 17-летней односельчанкой. Семеро из них были задержаны сразу, осуждены и приговорены к тюремным срокам.

Восьмому насильнику удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск. Злоумышленник сменил место жительства и скрывал свои анкетные данные, представляясь другим именем, прекратил связь со своими близкими и знакомыми.

Следователям совместно с криминалистами и сотрудниками угрозыска МВД удалось установить местонахождение и 16 марта задержать 42-летнего беглеца. В ближайшее время он будет допрошен. Расследование уголовного дела продолжается.

14 марта в Приангарье 43-летнего жителя одного из сел Боханского района приговорили к 22 годам колонии за насилие над старшей дочерью. Суд признал его виновным в совершении 39 эпизодов преступлений по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В октябре 2021 года в Астрахани 30-летнего отчима отправили в колонию за 183 изнасилования малолетней падчерицы. Он начал насиловать девочку, когда ей было всего девять лет

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Марина Совина
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