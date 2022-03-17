11 тысяч башкирских школьников отправят в турпоездки по региону

Башкирия отправит 11 тысяч школьников в турпоездки по региону в 2022 году

Республика Башкортостан станет одним из 18 регионов России, принимающих участие в программе школьного туризма. В рамках проекта власти планируют в 2022 году отправить в туристические поездки 11 тысяч школьников, пишет «Башинформ» со ссылкой на председателя госкомитета республики по туризму Рината Фаткуллина.

«Мы хотим сделать для школьников качественный турпродукт по территории республики. Планируем охватить за этот год порядка 11 тысяч детей. При этом основной поток планируем на время летних каникул», — заявил Фаткуллин.

Отмечается, что деньги на проект будут выделены из федерального бюджета, также предусмотрено софинансирование из бюджета Башкирии. Власти региона прорабатывают туристические маршруты.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России запустят федеральную туристическую программу для школьников. В ней примут участие более 18 тысяч детей и подростков из Московской области.