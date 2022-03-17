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В Белорусии отреагировали на приостановку сотрудничества с Советом Европы

В МИД Белоруссии заявили, что остановка сотрудничества с Советом Европы подрывает диалог

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В МИД Белоруссии отреагировали на приостановку Советом Европы (СЕ) сотрудничества с республикой. Соответствующие заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В белорусском МИД заявили, что подобные действия подрывают диалог и ставят на паузу конструктивное взаимодействие СЕ с республикой по ряду направлений, включая проблематику смертной казни.

«Сохраняя готовность к возобновлению диалога, мы, тем не менее, намерены провести ревизию правовых механизмов Совета Европы, в которых участвует белорусская сторона, с точки зрения их реальной востребованности и соответствия нашим национальным интересам на данном этапе», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что комитет министров Совета Европы принял решение приостановить отношения с Белоруссией в связи с ситуацией на Украине. Отмечается, что при этом комитет продолжит укреплять и поддерживать отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией, находящейся за пределами республики.

До этого комитет министров СЕ в ходе анонимного голосования принял решение об официальном исключении из организации России. Страна перестала быть членом Совета Европы с 16 марта.

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Георгий Нестеров
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