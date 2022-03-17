Совет Европы принял решение приостановить отношения с Белоруссией

Совет Европы приостановил отношения с Белоруссией из-за участия в агрессии против Украины

Комитет министров Совета Европы (СЕ) принял решение приостановить все отношения с Белоруссией из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постпредство Исландии.

«Комитет министров Совета Европы сегодня решил приостановить все отношения с Белоруссией по причине активного участия страны в российской агрессии против Украины», — сказано в заявлении.

При этом комитет принял решение продолжить укреплять и поддерживать отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией, находящейся за пределами страны.

Ранее комитет министров СЕ в ходе анонимного голосования принял решение об официальном исключении из организации России. Страна перестала быть членом СЕ с 16 марта.

МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.