Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что НАТО продолжит придерживаться Основополагающего акта

НАТО продолжит придерживаться Основополагающего акта с Россией и усилит восточный фланг в соответствии с ним. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Берлине перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«Мы, страны НАТО, в прошлом каждую минуту ясно и четко поддерживали Основополагающий акт Россия - НАТО и продолжаем делать это сейчас», — сказала она.

Бербок выразила мнение, что Россия на Украине создала основу для того, чтобы усиливать безопасность на восточном фланге, и действия альянса происходят в соответствии с актом.

Генсек НАТО в ходе встречи с Бербок заявил, что организация понимает отчаяние президента Украины Владимира Зеленского и продолжит поставки вооружений на Украину. «Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние президента Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации», — заявил Столтенберг.