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Генсек НАТО пообещал продолжить поставки вооружений на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО понимает отчаяние Зеленского и продолжит поставки оружия

НАТО понимает отчаяние президента Украины Владимира Зеленского и продолжит поставки вооружений на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, передает ТАСС.

«Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние президента Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации», — заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, жители Украины видят гражданские жертвы и разрушения каждый день.

«Поэтому НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов», — сказал Столтенберг. Он также заявил, что альянс помогал развивать украинскую армию с 2014 года, «подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях».

Ранее Столтенберг поблагодарил Берлин за вклад в ужесточение международных экономических санкций против Москвы. Он также поддержал увеличение финансовых инвестиций Германии в оборонный сектор. «Я благодарю вас за ваше политическое мужество и вовлеченность в обязательство по инвестированию более двух процентов ВВП в оборону», — уточнил он.

Марина Совина
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